Kapital Bank обновляет филиалы в Нахчыване

28 августа 2019 16:10 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Kapital Bank периодически осуществляет новые проекты в направлении развития клиентского обслуживания. С мая 2019 года реализуется проект трансформации бизнес-процессов в филиалах на территории Нахчыванской Автономной Республики, сообщает Trend со ссылкой на банк.

В рамках проекта, в первую очередь, был полностью отремонтирован и сдан в эксплуатацию Бабекский филиал Kapital Bank. Филиал Бабек расположен по адресу Нахчыванская АР, Бабекский район, поселок Бабек, проспект Г. Алиева 26. Новый филиал имеет все необходимые условия и возможности для обслуживания клиентов на самом высоком уровне.

Филиал Бабек предлагает клиентам расчетно-кассовые операции, вклады, различные виды кредитования, платежные карты, денежные переводы, оплату связи, коммунальных и прочих услуг, обмен валюты и другие банковские услуги.

Следует отметить, что Kapital Bank с 2015 года, в рамках проекта трансформации филиальной сети, проводит определённые работы. На протяжение последних лет более 40 филиалов были отремонтированы и переведены в новые офисы, открылись более 20 новых точек обслуживания. Кроме того, в соответствии с новой концепцией, в текущем году также планируется проведение основательных ремонтных работ еще в нескольких городских и региональных филиалах, а также открытие новых филиалов и отделений.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 100 филиалах и 12 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания.

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