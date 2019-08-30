Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на РЕПО-операции

30 августа 2019 11:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Суточный оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже (БФБ) 29 августа составил 6,7 миллиона манатов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на статистические данные, опубликованные на сайте биржи.

Большая часть операций пришлась на РЕПО-операции. Их суточный объем составил 6,7 миллиона манатов.

В течение дня на вторичном рынке акций БФБ объем сделок составил 11,7 тысячи манатов. За день были заключены 2,6 тысячи сделок по акциям.

Официальный курс на 30 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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