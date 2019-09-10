С начала года Азербайджанская компания Gilan Holding увеличила уставный капитал в 34 раза

БАКУ /Trend/ - В текущем году ООО "Gilan Holding" в очередной раз увеличил уставный капитал. Так, объем уставного капитала "Gilan Holding" доведен до 763,066 миллиона манатов (рост почти на 93 процента). Ранее в июне компания увеличила уставный капитал почти в 18 раз - до 395,85 миллиона манатов.

Как передает Trend со ссылкой на пресс-службу холдинга, увеличение уставного капитала осуществилось в соответствии с общей стратегией развития компании, определенной в начале 2019 года. В результате, с начала года уставный капитал компании увеличился с 22,239 миллиона манатов на 34 с лишним раза.

Gilan Holding, действующий с 1987 года, является одной из ведущих компаний, инвестирующих в крупномасштабные проекты для развития ненефтяного сектора экономики Азербайджана в областях строительства, финансов, и т.д., а также способствующих узнаваемости и продаже местной продукции на международном рынке.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

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