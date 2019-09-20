Центробанк Азербайджана диверсифицирует стерилизационные инструменты

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана предусматривает поэтапное размещение 84-дневных, 168-дневных и 252-дневных нот с целью поддержки развития рынка ценных бумаг в целом, а также активизации межбанковского денежного рынка в части краткосрочного цикла кривой доходности с периодической диверсификацией стерилизационных инструментов.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу Центрального банка, новые срочные ноты будут размещены без использования принципа «коридора процентных ставок».

Другими словами, заказы, которые будут представлены на торгах в связи с новыми срочными нотами, не будут ограничиваться диапазоном учетной ставки Центрального банка с низким порогом процентного коридора, и отражать ожидания участников аукциона относительно рыночных процентов.

Одним из новшеств в проведении торгов по размещению нот являются изменения в режиме расчетов. Так, для более удобного выполнения расчетов по заключенным с нотами сделкам расчеты по заключенным сделкам, начиная с 28-дневного нотного аукциона 18 сентября, осуществляются в режиме T+1.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

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