Спрос на облигации минфина Азербайджана превысил предложение почти в три раза

БАКУ /Trend/ - Бакинская фондовая биржа (БФБ) 24 сентября провела аукцион по размещению государственных краткосрочных облигаций (ГКО) министерства финансов Азербайджана стоимостью 15 миллионов манатов. Срок оборота составляет 1092 дня, сообщает во вторник Trend со ссылкой на БФБ.

В ходе аукциона 10 инвесторов подали 17 заявок в ценовом диапазоне от 93,7555 маната (при доходности 11 процентов) и до 100,6527 маната (8,2 процента) за одну облигацию.

Согласно решению минфина, цена отсечения облигаций составила 100,2604 маната (8,4 процента), а средневзвешенная цена - 100,4610 маната (8,3 процента). Общий объем размещенных заказов составил 15 миллионов манатов по номинальной цене 42 529 500 манатов.

Дата погашения облигаций – 20 сентября 2022 года.

Участники аукциона должны выполнить свои обязательства по покупке облигаций до 25 сентября 2019 года.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

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