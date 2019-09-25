В Азербайджане ряду лиц выданы бессрочные лицензии страхового агента

25 сентября 2019 09:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане завершилась аттестация по выдаче бессрочных лицензий на деятельность в качестве страховых агентов, сообщает Trend со ссылкой на Палату надзора над финансовыми рынками страны.

Решение о выдаче принято в соответствие со статьей 86.1 закона "О страховой деятельности" и подпунктом 4.10.5 устава Палаты.

По результатам аттестации четыре кандидата успешно завершили аттестацию, набрав проходной балл: Гулиев Фархад Тофиг оглу, Аскеров Вюсал Ариф оглу, Музафферова Севиндж Назим гызы, Валиев Рашад Сахиб оглу.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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