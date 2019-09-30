ЦБА заработает 200 млн долларов от управления валютными резервами

БАКУ/Trend/ - До конца текущего года ЦБА заработает 200 миллионов долларов от управления валютными резервами. Об этом сказал журналистам председатель ЦБА Эльман Рустамов в ходе мероприятия посвященного 100-летию Центрального банка Азербайджана.

По словам главы Центробанка, в настоящее время вмешательство ЦБА в валютный рынок страны незначительно. "То есть Центробанк вмешивается в рынок только в целях поддержки ликвидности банковского сектора и при необходимости оказывает поддержку определенным банкам. Например, когда требуется обеспечить ликвидность банковского сектора", - отметил Рустамов.

"Центробанк наращивает валютные резервы, и на данный момент резервы превышают шесть миллиардов долларов", - добавил председатель ЦБА.

В то же время председатель Центробанка отметил, что увеличение резервов не является основной целью банка.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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