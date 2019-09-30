ЦБА заработает 200 млн долларов от управления валютными резервами

30 сентября 2019 18:26 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - До конца текущего года ЦБА заработает 200 миллионов долларов от управления валютными резервами. Об этом сказал журналистам председатель ЦБА Эльман Рустамов в ходе мероприятия посвященного 100-летию Центрального банка Азербайджана.

По словам главы Центробанка, в настоящее время вмешательство ЦБА в валютный рынок страны незначительно. "То есть Центробанк вмешивается в рынок только в целях поддержки ликвидности банковского сектора и при необходимости оказывает поддержку определенным банкам. Например, когда требуется обеспечить ликвидность банковского сектора", - отметил Рустамов.

"Центробанк наращивает валютные резервы, и на данный момент резервы превышают шесть миллиардов долларов", - добавил председатель ЦБА.

В то же время председатель Центробанка отметил, что увеличение резервов не является основной целью банка.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Номинальные доходы населения Азербайджана выросли
Финансы 16:09
Азиатский банк развития изменил прогнозы по инфляции в Азербайджане на 2019-2020 год
Финансы 25 сентября 11:54
МВФ рекомендует Азербайджану большую гибкость обменного курса
Финансы 24 сентября 13:52
Золото-валютные резервы ЦБА будут расти -МВФ
Финансы 23 сентября 17:59
Предложение на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана превысило спрос в более чем 6 раз
Финансы 23 сентября 12:05
Центробанк Азербайджана диверсифицирует стерилизационные инструменты
Финансы 20 сентября 17:45
Лента новостей
Saipem and Wello OY будут развивать технологии по преобразованию энергии морских волн
Энергетика 18:39
Казахстан рискует не выполнить обещания по поставкам газа в Китай
Бизнес 18:29
Грузия демонстрирует наибольший экономический рост среди стран Восточного партнерства ЕС (Эксклюзив)
Бизнес 18:24
Узбекская товарная биржа опубликовала результаты торгов за прошедшую неделю
Бизнес 18:21
В центре Гейдара Алиева состоится лекция Татьяны Поляковой на тему "Этикет и профессиональное общение"
Общество 18:19
Продолжается ТЭC интеграции сетей SOCAR Fiber Optic и Millenicom
Энергетика 18:13
Президент Ильхам Алиев выделил средства на улучшение обеспечения поливной водой посевных площадей в Шамахы
Политика 18:11
Главный пирс Бакинского бульвара закрылся на ремонт
Общество 18:11
Президент Ильхам Алиев поздравил председателя КНР
Политика 17:52