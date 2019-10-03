Национальная валюта Казахстана вновь обновляет исторический минимум

3 октября 2019 14:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже третьего октября 2019 года составил 389,24 тенге, вновь обновив исторический минимум, сообщает в четверг Trend со ссылкой на данные биржи.

По данными на второе октября (388,76 тенге/доллар) национальная валюта Казахстана к доллару подешевела на 0,48 тенге.

Сообщается, что в обменных пунктах Нур-Султана максимальный курс продажи доллара США составляет 390 тенге, Алматы — 391,5 тенге.

Официальный курс Национального банка на третье октября составляет 388,87 тенге за доллар.

Напомним, что в ходе торгов на бирже 26 июля курс доллара достиг исторически рекордного значения 384,92 тенге и с тех пор обновлял рекорд почти ежедневно. Так, утром восьмого августа один доллар стоил 387,73 тенге.

Девятого августа в ходе торгов средневзвешенный курс доллара составил 387,44 тенге, зафиксировав укрепление национальной валюты впервые за две недели.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Твиттер: @nargiz_sadikh

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