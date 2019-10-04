Азербайджанский Kapital Bank награжден международным журналом Global Finance

БАКУ /Trend/ - ОАО Kapital Bank возглавил список самых безопасных банков в Азербайджане за 2019 год, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу Банка.

Kapital Bank был назван самым надежным банком Азербайджана в результате опроса, проведенного журналом Global Finance в рамках составления списка самых надежных и защищенных банков в 2019 году среди 110 стран мира.

Банки были выбраны на основе долгосрочной оценки международных рейтинговых агентств Moody's, Standard & Poor's и Fitch Ratings. Критериями выбора победителя послужили данные финансовых отчетов, характер стратегических отношений, качество обслуживания клиентов и т.д..

Основная цель этого списка - определить самые безопасные банки в стране и помочь финансовым учреждениям в выборе надежного партнера для будущего сотрудничества.

В опросе приняли участие около одной тысячи банков со всех континентов, номинированы были 50 банков.

В начале этого года Kapital Bank был награжден журналом Global Finance в категории "лучший торговый финансист в Азербайджане"

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.