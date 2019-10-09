Госкомтаможни Азербайджана увеличил отчисления в госбюджет почти на 20%

БАКУ /Trend/ - В сентябре 2019 года Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана перечислил в госбюджет 376,759 миллиона манатов, что на 19,7 процента превышает показатели аналогичного периода прошлого года, сообщает в среду Trend со ссылкой на данные ГТК.

Поступления в госбюджет по линии Госкомтаможни формируются по четырем направлениям: таможенные пошлины, налог на добавленную стоимость (НДС), акцизный налог и дорожный налог.

В сентябре текущего года таможенные пошлины составили 104,87 миллиона манатов, или 27,8 процента от всех поступлений, НДС – 251,628 миллиона манатов (66,8 процентов), акцизы – 16,789 миллиона манатов (4,4 процента), дорожный налог - 3,471 миллиона манатов (0,9 процента).

По сравнению с сентябрем прошлого года поступления от таможенных пошлин в этом месяце выросли на 35,4 процента, от НДС - на девять процентов, от дорожного налога – на 11,9 процента. Поступления от акцизов – сократились на 7,8 процента.

(Автор: Эльдар Джанашвили Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

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