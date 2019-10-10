Бакинская фондовая биржа проведет очередное размещение облигаций минфина

10 октября 2019 16:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 15 октября с 11:00 по 12:30 состоится аукцион по размещению краткосрочных манатных облигаций министерства финансов Азербайджана на общую сумму 25 миллионов манатов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на сообщение биржи.

На аукционе будут предложены облигации номиналом 100 манатов и сроком обращения 364 дня. Дата оплаты по облигациям – 13 октября 2020 года

Андеррайтером по выпуску государственных облигаций министерства финансов является инвестиционная компания Pasha Kapital.

Во время аукциона допускается принятие неконкурентных заказов не более чем на 20 процентов от выпуска облигаций.

Лица, заинтересованные в участии в аукционе, могут обратиться в инвестиционные компании-члены биржи.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

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