В Иране подорожала валюта 23 стран

12 октября 2019 17:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центробанк Ирана обнародовал курс иностранных валют на 12 октября.
Об этом передает в субботу Trend со ссылкой на информационный портал банка.

Согласно курсу валют, обнародованному Центробанком, 23 из них подорожали, а 13 подешевели.

Согласно информации Центробанка Ирана, 1 доллар США стоит 42 тысячи риалов, а 1 евро - 46 378 риалов.

Валюты

Иранский риал

Доллар США

USD

42,000

Британский фунт

GBP

53,130

Швейцарский франк

CHF

42,136

Шведская крона

SEK

4,284

Норвежская крона

NOK

4,626

Датская крона

DKK

6,208

Индийская рупия

INR

592

Дирхем ОАЭ

AED

11,437

Кувейтский динар

KWD

138,257

100 пакистанских рупий

PKR

26,860

100 японских иен

JPY

38,752

Гонконгский доллар

HKD

5,355

Оманский риал

OMR

109,233

Канадский доллар

CAD

31,816

Новозеландский доллар

NZD

26,612

Южноафриканский ранд

ZAR

2,843

Турецкая лира

TRY

7,139

Российский рубль

RUB

654

Катарский риал

QAR

11,539

100 иракских динаров

IQD

3,529

Сирийская лира

SYP

82

Австралийский доллар

AUD

28,508

Саудовский риал

SAR

11,201

Бахрейнский динар

BHD

111,704

Сингапурский доллар

SGD

30,595

100 бангладешских так

BDT

49,619

10 шри-ланкийских рупий

LKR

2,327

Мьянманский кьят

MMK

28

100 непальских рупий

NPR

36,805

Ливийский динар

LYD

29,704

Китайский юань

CNY

5,926

100 тайских батов

THB

138,891

Малайзийский ринггит

MYR

10,034

1000 южнокорейских вон

KRW

35,492

Иорданский динар

JOD

59,239

Евро

EUR

46,378

100 казахстанских тенге

KZT

10,774

Грузинский лари

GEL

14,142

1000 индонезийских рупий

IDR

2,971

Афганский афгани

AFN

538

Белорусский рубль

BYN

20,539

Азербайджанский манат

AZN

24,707

100 филиппинских песо

PHP

81,446

Таджикский сомони

TJS

4,335

Венесуэльский боливар

VEF

4,206

Туркменский манат

TMT

11,966

Отметим, что по официальному курсу валюты в Иран можно ввозить только продукты первой необходимости.

Курс валюты для банков и пунктов обмена валюты называется системой SANA, согласно которой курс евро составляет 125 395 риалов, а курс доллара - 113 573 риала.

Система, через которую иранские предприниматели возвращают в экономику страны определенную часть валюты, полученной от экспорта, называется NIMA. Согласно этой системе, один евро стоит 118 111 риалов, один доллар - 107 735 риалов.

На «черном рынке» Ирана стоимость 1 доллара варьирует в пределах 113-116 тыс. риалов, 1 евро - 125-128 тыс. риалов.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова)

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