В Иране подорожала валюта 23 стран

БАКУ /Trend/ - Центробанк Ирана обнародовал курс иностранных валют на 12 октября.

Об этом передает в субботу Trend со ссылкой на информационный портал банка.

Согласно курсу валют, обнародованному Центробанком, 23 из них подорожали, а 13 подешевели.

Согласно информации Центробанка Ирана, 1 доллар США стоит 42 тысячи риалов, а 1 евро - 46 378 риалов.

Валюты Иранский риал Доллар США USD 42,000 Британский фунт GBP 53,130 Швейцарский франк CHF 42,136 Шведская крона SEK 4,284 Норвежская крона NOK 4,626 Датская крона DKK 6,208 Индийская рупия INR 592 Дирхем ОАЭ AED 11,437 Кувейтский динар KWD 138,257 100 пакистанских рупий PKR 26,860 100 японских иен JPY 38,752 Гонконгский доллар HKD 5,355 Оманский риал OMR 109,233 Канадский доллар CAD 31,816 Новозеландский доллар NZD 26,612 Южноафриканский ранд ZAR 2,843 Турецкая лира TRY 7,139 Российский рубль RUB 654 Катарский риал QAR 11,539 100 иракских динаров IQD 3,529 Сирийская лира SYP 82 Австралийский доллар AUD 28,508 Саудовский риал SAR 11,201 Бахрейнский динар BHD 111,704 Сингапурский доллар SGD 30,595 100 бангладешских так BDT 49,619 10 шри-ланкийских рупий LKR 2,327 Мьянманский кьят MMK 28 100 непальских рупий NPR 36,805 Ливийский динар LYD 29,704 Китайский юань CNY 5,926 100 тайских батов THB 138,891 Малайзийский ринггит MYR 10,034 1000 южнокорейских вон KRW 35,492 Иорданский динар JOD 59,239 Евро EUR 46,378 100 казахстанских тенге KZT 10,774 Грузинский лари GEL 14,142 1000 индонезийских рупий IDR 2,971 Афганский афгани AFN 538 Белорусский рубль BYN 20,539 Азербайджанский манат AZN 24,707 100 филиппинских песо PHP 81,446 Таджикский сомони TJS 4,335 Венесуэльский боливар VEF 4,206 Туркменский манат TMT 11,966

Отметим, что по официальному курсу валюты в Иран можно ввозить только продукты первой необходимости.

Курс валюты для банков и пунктов обмена валюты называется системой SANA, согласно которой курс евро составляет 125 395 риалов, а курс доллара - 113 573 риала.

Система, через которую иранские предприниматели возвращают в экономику страны определенную часть валюты, полученной от экспорта, называется NIMA. Согласно этой системе, один евро стоит 118 111 риалов, один доллар - 107 735 риалов.

На «черном рынке» Ирана стоимость 1 доллара варьирует в пределах 113-116 тыс. риалов, 1 евро - 125-128 тыс. риалов.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова)

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