В Иране подорожала валюта 23 стран

БАКУ /Trend/ - Центробанк Ирана обнародовал курс иностранных валют на 12 октября.
Об этом передает в субботу Trend со ссылкой на информационный портал банка.
Согласно курсу валют, обнародованному Центробанком, 23 из них подорожали, а 13 подешевели.
Согласно информации Центробанка Ирана, 1 доллар США стоит 42 тысячи риалов, а 1 евро - 46 378 риалов.
|
Валюты
|
Иранский риал
|
Доллар США
|
USD
|
42,000
|
Британский фунт
|
GBP
|
53,130
|
Швейцарский франк
|
CHF
|
42,136
|
Шведская крона
|
SEK
|
4,284
|
Норвежская крона
|
NOK
|
4,626
|
Датская крона
|
DKK
|
6,208
|
Индийская рупия
|
INR
|
592
|
Дирхем ОАЭ
|
AED
|
11,437
|
Кувейтский динар
|
KWD
|
138,257
|
100 пакистанских рупий
|
PKR
|
26,860
|
100 японских иен
|
JPY
|
38,752
|
Гонконгский доллар
|
HKD
|
5,355
|
Оманский риал
|
OMR
|
109,233
|
Канадский доллар
|
CAD
|
31,816
|
Новозеландский доллар
|
NZD
|
26,612
|
Южноафриканский ранд
|
ZAR
|
2,843
|
Турецкая лира
|
TRY
|
7,139
|
Российский рубль
|
RUB
|
654
|
Катарский риал
|
QAR
|
11,539
|
100 иракских динаров
|
IQD
|
3,529
|
Сирийская лира
|
SYP
|
82
|
Австралийский доллар
|
AUD
|
28,508
|
Саудовский риал
|
SAR
|
11,201
|
Бахрейнский динар
|
BHD
|
111,704
|
Сингапурский доллар
|
SGD
|
30,595
|
100 бангладешских так
|
BDT
|
49,619
|
10 шри-ланкийских рупий
|
LKR
|
2,327
|
Мьянманский кьят
|
MMK
|
28
|
100 непальских рупий
|
NPR
|
36,805
|
Ливийский динар
|
LYD
|
29,704
|
Китайский юань
|
CNY
|
5,926
|
100 тайских батов
|
THB
|
138,891
|
Малайзийский ринггит
|
MYR
|
10,034
|
1000 южнокорейских вон
|
KRW
|
35,492
|
Иорданский динар
|
JOD
|
59,239
|
Евро
|
EUR
|
46,378
|
100 казахстанских тенге
|
KZT
|
10,774
|
Грузинский лари
|
GEL
|
14,142
|
1000 индонезийских рупий
|
IDR
|
2,971
|
Афганский афгани
|
AFN
|
538
|
Белорусский рубль
|
BYN
|
20,539
|
Азербайджанский манат
|
AZN
|
24,707
|
100 филиппинских песо
|
PHP
|
81,446
|
Таджикский сомони
|
TJS
|
4,335
|
Венесуэльский боливар
|
VEF
|
4,206
|
Туркменский манат
|
TMT
|
11,966
Отметим, что по официальному курсу валюты в Иран можно ввозить только продукты первой необходимости.
Курс валюты для банков и пунктов обмена валюты называется системой SANA, согласно которой курс евро составляет 125 395 риалов, а курс доллара - 113 573 риала.
Система, через которую иранские предприниматели возвращают в экономику страны определенную часть валюты, полученной от экспорта, называется NIMA. Согласно этой системе, один евро стоит 118 111 риалов, один доллар - 107 735 риалов.
На «черном рынке» Ирана стоимость 1 доллара варьирует в пределах 113-116 тыс. риалов, 1 евро - 125-128 тыс. риалов.
(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова)
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