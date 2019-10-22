Золото в Азербайджане подешевело

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 22 октября понизилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает во вторник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота подешевела на 8,534 маната, до 2523,9390 маната, унция серебра подорожала на 0,0055 маната, до 29,8613 маната, унция платины подешевела на 8,0835 маната, до 1510,4840 маната, унция палладия подешевла на 3,9015 маната, до 3005,7700 маната.
|
Название
|
22.10.2019
|
21.10.2019
|
Золото
|
XAU
|
2523,9390
|
2532,4730
|
Серебро
|
XAG
|
29,8613
|
29,8558
|
Платина
|
XPT
|
1510,4840
|
1518,5675
|
Палладий
|
XPD
|
3005,7700
|
3009,6715
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 22 октября составляет 1,7 AZN/USD.
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