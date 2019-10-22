Золото в Азербайджане подешевело

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 22 октября понизилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает во вторник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подешевела на 8,534 маната, до 2523,9390 маната, унция серебра подорожала на 0,0055 маната, до 29,8613 маната, унция платины подешевела на 8,0835 маната, до 1510,4840 маната, унция палладия подешевла на 3,9015 маната, до 3005,7700 маната.

Название 22.10.2019 21.10.2019 Золото XAU 2523,9390 2532,4730 Серебро XAG 29,8613 29,8558 Платина XPT 1510,4840 1518,5675 Палладий XPD 3005,7700 3009,6715

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 22 октября составляет 1,7 AZN/USD.

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