Золото в Азербайджане подорожало

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 24 октября повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в четверг Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота подорожала на 5,0405 маната, до 2537,7260маната, унция серебра - на 0,0308 маната, до 29,8563 маната, унция платины - на 51,8925 маната, до 1569,7120 маната, унция палладия подешевела на 6,3835 маната, до 2978,4935 маната.
|
Название
|
24.10.2019
|
23.10.2019
|
Золото
|
XAU
|
2537,7260
|
2532,6855
|
Серебро
|
XAG
|
29,8563
|
29,8255
|
Платина
|
XPT
|
1569,7120
|
1517,8195
|
Палладий
|
XPD
|
2978,4935
|
2984,8770
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 24 октября составляет 1,7 AZN/USD.
(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @kamala_mammadli
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