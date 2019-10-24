Золото в Азербайджане подорожало

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 24 октября повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в четверг Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подорожала на 5,0405 маната, до 2537,7260маната, унция серебра - на 0,0308 маната, до 29,8563 маната, унция платины - на 51,8925 маната, до 1569,7120 маната, унция палладия подешевела на 6,3835 маната, до 2978,4935 маната.

Название 24.10.2019 23.10.2019 Золото XAU 2537,7260 2532,6855 Серебро XAG 29,8563 29,8255 Платина XPT 1569,7120 1517,8195 Палладий XPD 2978,4935 2984,8770

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 24 октября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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