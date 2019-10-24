Золото в Азербайджане подорожало

24 октября 2019 09:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 24 октября повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в четверг Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подорожала на 5,0405 маната, до 2537,7260маната, унция серебра - на 0,0308 маната, до 29,8563 маната, унция платины - на 51,8925 маната, до 1569,7120 маната, унция палладия подешевела на 6,3835 маната, до 2978,4935 маната.

Название

24.10.2019

23.10.2019

Золото

XAU

2537,7260

2532,6855

Серебро

XAG

29,8563

29,8255

Платина

XPT

1569,7120

1517,8195

Палладий

XPD

2978,4935

2984,8770

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 24 октября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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