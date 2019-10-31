Официальный курс маната к мировым валютам на 31 октября

31 октября 2019 09:38 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро, по отношению к азербайджанскому манату на 31 октября установлен на уровне 1,7 и 1,8981 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг.

Курсы валют

31.10.2019

1 доллар США

1 USD

1,7

1 евро

1 EUR

1,8981

1 австралийский доллар

1 AUD

1,1773

1 аргентинский песо

1 ARS

0,0285

1 белорусский рубль

1 BYN

0,8279

1 бразильский реал

1 BRL

0,4259

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0,1136

100 южнокорейских вон

100 KRW

0,1464

1 чешская крона

1 CZK

0,0743

100 чилийских песо

100 CLP

0,2301

1 китайский юань

1 CNY

0,2415

1 датская крона

1 DKK

0,2541

1 грузинский лари

1 GEL

0,5731

1 гонконгский доллар

1 HKD

0,2170

1 индийская рупия

1 INR

0,0240

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2,1976

100 индонезийских рупий

100 IDR

0,0121

100 иранских риалов

100 IRR

0,0040

1 шведская крона

1 SEK

0,1765

1 швейцарский франк

1 CHF

1,7221

1 израильский шекель

1 ILS

0,4817

1 канадский доллар

1 CAD

1,2919

1 кувейтский динар

1 KWD

5,6014

1 казахский тенге

1 KZT

0,0044

1 киргизский сом

1 KGS

0,0238

100 ливанских фунтов

100 LBP

0,1127

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0,4070

1 мексиканский песо

1 MXP

0,0891

1 молдавская лея

1 MDL

0,0967

1 египетский фунт

1 EGP

0,1052

1 норвежская крона

1 NOK

0,1855

100 узбекских сомов

100 UZS

0,0180

1 польский злотый

1 PLN

0,4457

1 российский рубль

1 RUB

0,0267

1 сингапурский доллар

1 SGD

1,2497

1 саудовский риал

1 SAR

0,4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2,3403

1 турецкая лира

1 TRY

0,2978

1 тайваньский доллар

1 TWD

0,0559

1 таджикский сомони

1 TJS

0,1753

1 новый туркменский манат

1 TMM

0,4857

1 украинская гривна

1 UAH

0,0681

100 японских иен

100 JPY

1,5645

1 новозеландский доллар

1 NZD

1,0928

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