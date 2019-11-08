Официальный курс маната к мировым валютам на восьмое ноября

8 ноября 2019 10:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на восьмое ноября установлен на уровне 1,7 и 1,8782 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют

08.11.2019

1 доллар США

1 USD

1,7

1 евро

1 EUR

1,8782

1 австралийский доллар

1 AUD

1,1696

1 аргентинский песо

1 ARS

0,0285

1 белорусский рубль

1 BYN

0,8318

1 бразильский реал

1 BRL

0,4145

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0,1152

100 южнокорейских вон

100 KRW

0,1470

1 чешская крона

1 CZK

0,0735

100 чилийских песо

100 CLP

0,2292

1 китайский юань

1 CNY

0,2435

1 датская крона

1 DKK

0,2513

1 грузинский лари

1 GEL

0,5749

1 гонконгский доллар

1 HKD

0,2172

1 индийская рупия

1 INR

0,0239

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2,1781

100 индонезийских рупий

100 IDR

0,0121

100 иранских риалов

100 IRR

0,0040

1 шведская крона

1 SEK

0,1764

1 швейцарский франк

1 CHF

1,7088

1 израильский шекель

1 ILS

0,4867

1 канадский доллар

1 CAD

1,2892

1 кувейтский динар

1 KWD

5,5964

1 казахский тенге

1 KZT

0,0044

1 киргизский сом

1 KGS

0,0237

100 ливанских фунтов

100 LBP

0,1123

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0,4113

1 мексиканский песо

1 MXP

0,0888

1 молдавская лея

1 MDL

0,0976

1 египетский фунт

1 EGP

0,1053

1 норвежская крона

1 NOK

0,1862

100 узбекских сомов

100 UZS

0,0179

1 польский злотый

1 PLN

0,4409

1 российский рубль

1 RUB

0,0267

1 сингапурский доллар

1 SGD

1,2511

1 саудовский риал

1 SAR

0,4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2,3394

1 турецкая лира

1 TRY

0,2955

1 тайваньский доллар

1 TWD

0,0560

1 таджикский сомони

1 TJS

0,1754

1 новый туркменский манат

1 TMM

0,4857

1 украинская гривна

1 UAH

0,0692

100 японских иен

100 JPY

1,5563

1 новозеландский доллар

1 NZD

1,0813

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Официальный курс маната к мировым валютам на 7 ноября
Финансы 7 ноября 09:50
Золото в Азербайджане подорожало
Финансы 7 ноября 09:42
Кредитование в регионах Азербайджана растет
Финансы 6 ноября 14:21
Рост объема электронной торговли в Азербайджане превысил 90%
Финансы 6 ноября 12:16
Центробанк Азербайджана представит систему цифровой идентификации уже в этом году
Финансы 6 ноября 12:11
Объем безналичных операций в Азербайджане увеличился вдвое
Финансы 6 ноября 12:02
Лента новостей
В Ашхабаде проводится региональная конференция по административному праву
Туркменистан 10:35
Австрия готова предоставить площадку для переговоров по СВПД
Европа 10:23
DOST закупит компьютерную технику и оборудование
Финансы 10:19
Красная и зеленая линии Бакметрополитена будут разделены (Эксклюзив)
Бизнес 10:16
"КТК-Казахстан" вновь продлил тендер на поставку телекоммуникационного оборудования
Тендеры 10:06
Золото в Азербайджане подешевело
Финансы 10:04
Moody's ухудшило прогноз по рейтингу Индии на уровне "Baa2" до негативного
Другие страны 09:59
Сейсмослужба Азербайджана: Афтершоки продолжаются
Происшествия 09:56
Epsilon увеличила приток газа на двух месторождениях Узбекистана
Энергетика 09:54