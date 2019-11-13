Азербайджан создаст торговый дом в Китае

БАКУ/Trend/ - Азербайджан договорился о создании торгового дома в Китае, в ходе Второй Китайской международной выставки импорта.

Как сообщает в среду Trend, между торговым представительством Азербайджана в Китае, Вейнаньской зоной экономического и технологического развития и китайской компанией " Xian Camel Guest e-Commerce Co.Ltd.” подписан договор о сотрудничестве по созданию торгового дома Азербайджана в городе Вейнань, провинция Шэньси.

Также в ходе выставки был подписан меморандум о взаимопонимании между Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций, Бюро развития торговли при министерстве торговли Китая и Шанхайским Центром развития иностранных инвестиций.

Помимо этого, на выставке была представлена продукция 26 азербайджанских компаний при поддержке Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций при министерстве экономики.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

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