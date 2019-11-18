Unibank проведет собрание по поводу назначений в структурах управления банка

БАКУ/Trend/ - Открытое акционерное общество Unibank 25 декабря текущего года проведет внеочередное общее собрание акционеров, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Палату по надзору за финансовыми рынками.

На повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, которое пройдет в центральном офисе банка, в частности, вынесены вопросы о назначениях во внутренние органы структур управления банка, а также об определении заработной платы работников данных структур.

Ранее, в результате заключения сделки купли-продажи между крупными акционерами Unibank, доля участия Эльдара Гарибова в уставном капитале банка увеличилась с 41,9 до 77,3 процента, за счет участия Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), доля которого после сделки составила девять процентов.

ОАО «Unibank» осуществляет свою деятельность с 1992 года. Банк имеет обширную сеть обслуживания в столице и регионах. За успешную коммерческую деятельность и участие в социальных проектах в период своего более чем 27-летнего существования банк неоднократно удостаивался премий международных и местных организаций.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

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