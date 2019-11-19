Официальный курс маната к мировым валютам на 19 ноября

19 ноября 2019 09:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 19 ноября установлен на уровне 1,7 и 1,8828 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют

19.11.2019

1 доллар США

1 USD

1,7

1 евро

1 EUR

1,8828

1 австралийский доллар

1 AUD

1,1555

1 аргентинский песо

1 ARS

0,0286

1 белорусский рубль

1 BYN

0,8314

1 бразильский реал

1 BRL

0,4039

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0,1146

100 южнокорейских вон

100 KRW

0,1455

1 чешская крона

1 CZK

0,0736

100 чилийских песо

100 CLP

0,2200

1 китайский юань

1 CNY

0,2420

1 датская крона

1 DKK

0,2520

1 грузинский лари

1 GEL

0,5723

1 гонконгский доллар

1 HKD

0,2172

1 индийская рупия

1 INR

0,0236

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2,2019

100 индонезийских рупий

100 IDR

0,0121

100 иранских риалов

100 IRR

0,0040

1 шведская крона

1 SEK

0,1763

1 швейцарский франк

1 CHF

1,7174

1 израильский шекель

1 ILS

0,4915

1 канадский доллар

1 CAD

1,2871

1 кувейтский динар

1 KWD

5,6000

1 казахский тенге

1 KZT

0,0044

1 киргизский сом

1 KGS

0,0235

100 ливанских фунтов

100 LBP

0,1123

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0,4086

1 мексиканский песо

1 MXP

0,0879

1 молдавская лея

1 MDL

0,0971

1 египетский фунт

1 EGP

0,1054

1 норвежская крона

1 NOK

0,1865

100 узбекских сомов

100 UZS

0,0179

1 польский злотый

1 PLN

0,4386

1 российский рубль

1 RUB

0,0266

1 сингапурский доллар

1 SGD

1,2490

1 саудовский риал

1 SAR

0,4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2,3387

1 турецкая лира

1 TRY

0,2962

1 тайваньский доллар

1 TWD

0,0557

1 таджикский сомони

1 TJS

0,1753

1 новый туркменский манат

1 TMM

0,4857

1 украинская гривна

1 UAH

0,0704

100 японских иен

100 JPY

1,5655

1 новозеландский доллар

1 NZD

1,0866

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Официальный курс маната к мировым валютам на 14 ноября
Финансы 14 ноября 11:03
Азербайджанский манат с начала года укрепился к евро и другим валютам
Финансы 13 ноября 15:30
Официальный курс маната к мировым валютам на 13 ноября
Финансы 13 ноября 09:37
Официальный курс маната к мировым валютам на 12 ноября
Финансы 12 ноября 09:49
Официальный курс маната к мировым валютам на 21 августа
Экономика 21 августа 09:51
Официальный курс маната к мировым валютам на 20 августа
Экономика 20 августа 10:16
Лента новостей
В Вашингтоне отметят 25-летие «Контракта Века»
Политика 11:05
Между Анкарой и Стамбулом будут запущены новые скоростные поезда
Турция 11:03
Fitch подтвердил РДЭ-рейтинг казахстанской «КазТрансОйл»
Энергетика 10:56
В Южной Корее 11 человек пропали без вести при пожаре на судне
Другие страны 10:52
Компания Agronet планирует построить заводы по переработке грецкого ореха в Грузии
Бизнес 10:52
В Узбекистане получен приток газа с еще одной неактивной скважины
Энергетика 10:39
В Huawei прокомментировали продление США лицензии
США 10:39
ВС Армении вновь обстреляли азербайджанские позиции
Нагорно-карабахский конфликт 10:16
"Дочка" атомной компании Казахстана закупит бурильные трубы
Тендеры 10:16