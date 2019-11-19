Золото в Азербайджане подорожало

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане девятнадцатого ноября повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает во вторник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подорожала на 6,834 маната, составив 2499,7650 маната, унция серебра - на 0,2174 маната, составив 28,9823 маната, унция платины - на 9,095 маната, составив 1525,4185 маната, унция палладия - на 16,32 маната, составив 2949,5850 маната.

Название 19.11.2019 18.11.2019 Золото XAU 2499,7650 2492,9310 Серебро XAG 28,9823 28,7649 Платина XPT 1525,4185 1516,3235 Палладий XPD 2949,5850 2933,2650

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамм. Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Официальный курс на девятнадцатое ноября составляет 1,7 AZN/USD.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.