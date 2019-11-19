Золото в Азербайджане подорожало

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане девятнадцатого ноября повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает во вторник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота подорожала на 6,834 маната, составив 2499,7650 маната, унция серебра - на 0,2174 маната, составив 28,9823 маната, унция платины - на 9,095 маната, составив 1525,4185 маната, унция палладия - на 16,32 маната, составив 2949,5850 маната.
|
Название
|
19.11.2019
|
18.11.2019
|
Золото
|
XAU
|
2499,7650
|
2492,9310
|
Серебро
|
XAG
|
28,9823
|
28,7649
|
Платина
|
XPT
|
1525,4185
|
1516,3235
|
Палладий
|
XPD
|
2949,5850
|
2933,2650
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамм. Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Официальный курс на девятнадцатое ноября составляет 1,7 AZN/USD.
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