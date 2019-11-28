В Грузии пройдет ежегодное собрание Азиатского банка развития

28 ноября 2019 18:26 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В мае 2021-го года в Грузии состоится ежегодное собрание Азиатского банка развития (АБР), передает Trend со ссылкой на министерство финансов Грузии.

Об том заявил министр финансов Грузии Иване Матчавариани.

Решение принято Советом управляющих АБР.

Матчавариани отметил, что в 2015 году ежегодное собрание Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) состоялось в Тбилиси и было очень важным для страны событием.

«Ежегодное собрание АБР намного шире, чем ежегодное собрание ЕБРР, как с точки зрения количества участников, так и мероприятий, которые будут проводиться в рамках собрания», - сказал Матчавариани.

По его словам, специальная делегация прибудет в Грузию из головного офиса банка и приступит к подготовительным работам по организации мероприятия.

АБР поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из крупнейших партнеров страны в области развития. Суверенные и несуверенные кредиты Грузии на сегодняшний день составляют около 2,8 миллиарда долларов.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @Mila61979356

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Грузия представит выгодное инвестиционное предложение бизнес-сектору
Бизнес 18:37
Грузия сократила импорт электроэнергии из Азербайджана
Энергетика 18:12
Грузия увеличила импорт газа из Азербайджана
Энергетика 18:07
SOCAR назвала объем перевозок через терминал в Грузии
Энергетика 17:26
Грузинский политолог: Председательство в Совете Европы является достаточно почетным для Грузии
Грузия 15:23
Промышленное предприятие в Азербайджане расширяет производство стальных труб
Бизнес 14:40
Лента новостей
Грузия представит выгодное инвестиционное предложение бизнес-сектору
Бизнес 18:37
Объем экспорта хурмы в Азербайджане превысил $27 млн
Бизнес 18:36
Казахстан и Кыргызстан модернизируют пункты пропуска между странами
Бизнес 18:24
Сократились платежные операции иностранных граждан с банковскими картами в Азербайджане
Финансы 18:20
Азербайджанская компания о ходе строительства дорожного проекта в Центральной Азии
Бизнес 18:20
ТОП 5 стран-импортеров азербайджанской ненефтяной продукции
Бизнес 18:18
В Азербайджане пройдут экзамены экстерном для лиц без полного и неполного среднего образования
Общество 18:15
Узбекистан будет выплачивать субсидии местному производству сельхозтехники
Бизнес 18:14
Грузия сократила импорт электроэнергии из Азербайджана
Энергетика 18:12