Парламент Туркменистана обсуждает проект госбюджета-2020

30 ноября 2019 13:35 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде в субботу открылось восьмое заседание Меджлиса (парламента) Туркменистана шестого созыва, на котором обсуждается проект закона «О государственном бюджете Туркменистана на 2020 год», сообщает Trend со ссылкой на туркменское правительство.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов на днях в ходе заседания Кабинета Министров подчеркнул, что основная часть расходов должна быть направлена на финансирование социальной сферы, в том числе на образование, здравоохранение, культуру, спорт, жилищно-коммунальное хозяйство.

Также на повестку дня заседания парламента страны вынесен проект постановления «Об исполнении государственного бюджета Туркменистана за 2018 год» и следующие проекты законов: Об актах гражданского состояния; О лицензировании отдельных видов деятельности; О внесении изменений и дополнений в законы о таможенной службе, о питьевой воде, о миграционной служб и другие.

Отметим, что доходная часть госбюджета Туркменистана формируется, в основном, за счёт таких важнейших отраслей производственной сферы, как нефтегазовая, химическая, электроэнергетика, строительство.

Своё дальнейшее развитие получают агропромышленный комплекс, сфера транспорта и связи, текстильная и пищевая промышленность.

(Автор: Гусейн Гасанов.Редактор: Ровшан Гусейнов)

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