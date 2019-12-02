Золото в Азербайджане подорожало

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане второго декабря повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота подорожала на 2,21 маната, составив 2481,3030 маната, унция серебра подешевела на 0,0547 маната, составив 28,7912 маната, унция платины подорожала на 2,0825 маната, составив 1525,8435 маната, унция палладия - на 14,365 маната, составив 3132,4030 маната.
|
Название
|
02.12.2019
|
29.11.2019
|
Золото
|
XAU
|
2481,3030
|
2479,0930
|
Серебро
|
XAG
|
28,7912
|
28,8459
|
Платина
|
XPT
|
1525,8435
|
1523,7610
|
Палладий
|
XPD
|
3132,4030
|
3118,0380
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма. Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Официальный курс на второе декабря составляет 1,7 AZN/USD.
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