Золото в Азербайджане подорожало

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане второго декабря повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подорожала на 2,21 маната, составив 2481,3030 маната, унция серебра подешевела на 0,0547 маната, составив 28,7912 маната, унция платины подорожала на 2,0825 маната, составив 1525,8435 маната, унция палладия - на 14,365 маната, составив 3132,4030 маната.

Название 02.12.2019 29.11.2019 Золото XAU 2481,3030 2479,0930 Серебро XAG 28,7912 28,8459 Платина XPT 1525,8435 1523,7610 Палладий XPD 3132,4030 3118,0380

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма. Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Официальный курс на второе декабря составляет 1,7 AZN/USD.

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