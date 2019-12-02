Золото в Азербайджане подорожало

2 декабря 2019 09:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане второго декабря повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подорожала на 2,21 маната, составив 2481,3030 маната, унция серебра подешевела на 0,0547 маната, составив 28,7912 маната, унция платины подорожала на 2,0825 маната, составив 1525,8435 маната, унция палладия - на 14,365 маната, составив 3132,4030 маната.

Название

02.12.2019

29.11.2019

Золото

XAU

2481,3030

2479,0930

Серебро

XAG

28,7912

28,8459

Платина

XPT

1525,8435

1523,7610

Палладий

XPD

3132,4030

3118,0380

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма. Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Официальный курс на второе декабря составляет 1,7 AZN/USD.

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