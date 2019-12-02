АБР вложится в госсектор Азербайджана

2 декабря 2019 13:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) предоставил Азербайджану финансовую помощь на развитие госсектора, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на отчетные данные АБР

Согласно отчету, АБР выделит Азербайджану кредит в размере 250 миллионов манатов в рамках второй субпрограммы проекта улучшения государственного управления и повышения эффективности государственного сектора.

На расходы по технической поддержке будет также выделено дополнительно 800 тысяч долларов.

Ожидается, что кредит повлияет на содействие устойчивому и широкому экономическому росту Азербайджана, в частности, на исполнение стратегических дорожных карт по перспективам национальной экономики и основным направлениям.

Напомним, что в рамках первой субпрограммы страна также получила 250 миллионов, из которых 200 миллионов были направлены непосредственно на государственный сектор, по 62,5 миллиона долларов - на управление экономическими делами и реформы государственных предприятий и 75 миллионов манатов - на государственные расходы и бюджетное управление. Непосредственно на развитие финансового сектора АБР выделил 50 миллионов манатов.

С момента вступления страны в членство АБР в 1999 году Азербайджан получил от Банка кредиты объемом свыше четырех миллиардов долларов.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Greenfields Petroleum увеличила продажи нефти с месторождения «Бахар»
Энергетика 13:19
Greenfields Petroleum обнародовала объемы добычи нефти на блоке «Бахар-Гум Дениз»
Энергетика 13:15
Добыча газа на месторождении «Бахар» незначительно снизилась
Энергетика 12:58
Greenfields Petroleum снизила капзатраты на проект «Бахар-Гум-Дениз»
Энергетика 12:37
Импорт электроэнергии в Грузию сократился
Энергетика 11:40
В Баку появился 2GIS — трёхмерная карта города и справочник организаций (ФОТО)
Общество 11:00
Лента новостей
Милли Меджлис обратился к Президенту Азербайджана о роспуске парламента
Политика 13:53
Samsung сохраняет лидерство на рынке мобильных телефонов Азербайджана
ИКТ 13:51
Узбекско-китайское СП объявляет тендер на закупку блока питания
Тендеры 13:43
Android сохраняет лидерство на рынке мобильных операционных систем в Азербайджане
ИКТ 13:43
Спрос на аукционе Центробанка Азербайджана многократно превысил предложение
Финансы 13:41
Завтра в Азербайджане будет до 13 градусов тепла
Общество 13:33
Четырехсторонний документ о развитии СЭЗ подписан в Казахстане
Бизнес 13:30
Президент Ильхам Алиев предоставил Диляре Сейидзаде персональную пенсию Президента Азербайджана
Общество 13:28
Азербайджанские гимнастки вернулись с медалями из Польши (ФОТО)
Общество 13:20