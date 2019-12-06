Товарооборот через "зеленый коридор" достиг $7 млрд

6 декабря 2019 18:45 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - К концу текущего года объем товарооборота посредством “зелёного коридора” достигнет семи миллиардов долларов, заявил председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Сафар Мехтиев на организованном Caspian Energy Club бизнес-форуме, передает Trend с мероприятия.

По словам Мехтиева, ожидается, что в 2020 году объем данного показателя увеличится еще больше.

Согласно предоставленным председателем ТГК данным, примерно четверть всего импорта и чуть больше четверти всего экспорта приходится на участников “зеленого коридора”.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

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