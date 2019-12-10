Нацбанк Казахстана приобрел свыше 50 тонн золота

БАКУ /Trend/ - За 11 месяцев текущего года Национальный банк Казахстана приобрел около 50,6 тонны золота, в то время как за весь 2018 год приобретенный объем составил 50,8 тонны, рассказала директор Департамента монетарных операций Нацбанка Алия Молдабекова, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центр деловой информации Kapital.kz.

По словам Молдабековой, главным трендом уходящего года без сомнения можно назвать рост цены на золото.

«Стоимость драгоценного металла увеличилась практически на 200 долларов за унцию, и это стало основной причиной роста портфеля золота в составе международных резервов. Золото росло в цене на фоне роста геополитической неопределенности и рисков замедления мировой экономики, что в целом способствовало увеличению стоимости безопасных активов», - рассказала директор департамента.

Так, Национальный банк продолжал покупать золотые слитки в рамках реализации приоритетного права.

«За 11 месяцев текущего года Нацбанк выкупил около 50,6 тонны золота, для сравнения, за весь 2018 год было приобретено 50,8 тонны золота», - заметила Молдабекова.

Она также отметила, что Казахстан находится в списке топ-20 стран по объемам золотых запасов в мире, опережая многие развитые страны.

«Если смотреть с точки зрения негативных трендов, то погашение внешних обязательств квазигосударственного сектора было основной причиной снижения валютной части резервов. В этом вопросе, с учетом сложившейся ситуации с избыточной ликвидностью тенге, мы предполагаем, что квазигосударственный сектор основную долю заимствования будет осуществлять на внутреннем рынке в национальной валюте, что снизит их валютные риски», - отметила Молдабекова.

Напомним, согласно статистике Нацбанка, по состоянию на конец ноября, объем активов в золоте составил 17,885 миллиарда долларов, сократившись при этом на 2,14 процента за месяц и увеличившись на 24,28 процента с начала года.

Официальный курс на 10 декабря составляет 385.55 KZT/USD.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.