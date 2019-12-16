Официальный курс узбекского сума на 17-23 декабря

16 декабря 2019 11:21 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Узбекистана установил новые курсы иностранных валют, которые будут действовать в стране с 17 по 23 декабря текущего года, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на Центробанк Узбекистана.

Согласно данным ЦБ, доллар США подешевел на 5,15 сума и составил 9532,4 сума.

Единая европейская валюта подорожала на 53,41 сума до 10599,08 сума.

Российский рубль подорожал на 1,69 сума и составил 151,57 сума.

Американская валюта демонстрирует в последнее время незначительные колебания в обе стороны, в то время как евро в последние недели стремительно дешевел, а теперь вырос.

Напомним, что повышение волатильности обменного курса наблюдалось в августе на аукционах межбанковского валютного рынка Узбекистана. С начала года курс доллара к суму вырос на 12,5 процента - с 8336 сумов на 1 января до 9384 сумов на 21 августа. Большая часть роста пришлась на август, когда доллар вырос на 679 сумов.

С 20 августа коммерческие банки начали продавать наличную иностранную валюту через обменные пункты.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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