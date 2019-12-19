Спешите воспользоваться микро кредитом без комиссии!

19 декабря 2019 12:11 (UTC+04:00)

Известно, что физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, для приобретения инвестиций ищут выгодные условия. С целью реализации пожеланий клиентов перед праздниками, Expressbank продолжает кампанию для малых и средних предпринимателей.

Если Вы планируете в новом 2020 году увеличить свою прибыль за счёт расширения бизнеса, то средства для вложения инвестиций можете получить уже в этом году.

И так, с целью поддержки предпринимателей, Expressbank предлагает микро кредит по выгодным тарифам и с условием оперативного обслуживания. К тому же, в рамках кампании клиенты могут получить до 20 000 манат микро кредит с комиссией 0%. В общей же сложности, микро кредит до 70000 манат выдаётся сроком до 42 месяцев.

Напомним, что акция продлится до 30 декабря. Спешите воспользоваться данной возможностью!

Желающие воспользоваться микро кредитом по выгодным условиям могут оформить онлайн заявку по ссылке https://www.expressbank.az/loans/micro-loans# . В течении короткого времени с клиентом связываются и предоставляют нужную информацию для получения кредита.

Expressbank предоставляет широкий ассортимент банковских продуктов и услуг в сфере розничных и коммерческих банковских операций и имеет сеть из 15 филиалов по всей стране. Дополнительную информацию об услугах Банка можно получить в информационном центре, позвонив по номеру 132, на официальном сайте www.expressbank.az и на страницах Банка в социальных сетях.

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