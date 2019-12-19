VTB увеличит уставной капитал

БАКУ/Trend/ - Председатель правления банка VTB-Азербайджан Евгений Кирин рассказал о планах банка на прибыль за 2019 год.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на слова Кирина, прогноз руководства предполагает прибыль на уровне шести миллионов манатов на конец года.

При этом, VTB Азербайджан не планирует выплаты дивидендов и направит прибыль на увеличение уставного капитала, что даст банку больше возможностей для расширения кредитной политики.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

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