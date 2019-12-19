VTB-Азербайджан выплатил 98% компенсаций

БАКУ /Trend/ - Председатель правления банка VTB-Азербайджан Евгений Кирин рассказал о выплате компенсаций и реструктуризации проблемных кредитов за 2019 год.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на слова Кирина, VTB-Азербайджан выплатил 98 процентов компенсаций.

"Совокупный размер компенсаций составлял 17 миллионов манатов, из которых банк не выплатил только два процента", - сказал он.

По словам Кирина, в основном эта часть приходится на необратившихся за компенсацией клиентов.

Напомним, что сегодня в Баку прошла пресс-конференция председателя правления банка VTB-Азербайджан Евгений Кирина, на которой были представлены итоги года и стратегия банка на предстоящие годы.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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