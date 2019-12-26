В Азербайджане для некоторых категорий лиц облегчен упрощенный налог

БАКУ/Trend/ - В соответствии с Указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева «О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджана» изменены размеры ставок упрощенного налога для лиц, выступающих на свадьбах и прочих развлекательных мероприятиях в качестве ведущих, музыкантов, танцоров и ашугов.

Поправки внесены в рамках изданного в среду указа «О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджана», сообщает Trend со ссылкой на сайт Президента Азербайджана.

Согласно поправкам, ставка упрощенного налога для данной категории лиц определена в размере 20 манатов, сократившись, таким образом, на треть относительно действующей ставки размером в 30 манатов.

Помимо этого, ставка упрощенного налога для лиц оказывающих частные фото, аудио и видео услуги (за исключением фото-студий) определена в размере 15 манатов, сократившись вдвое относительно действующей ставки размером в 30 манатов.

В целом, в Кодекс внесено 162 изменения, которые вступят в силу с первого января 2020 года.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

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