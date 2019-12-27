В Азербайджане обсуждают введение дифференцированной ставки НДС

БАКУ /Trend/ - Министерство по налогам Азербайджана рассматривает введение дифференцированной ставки налогов на добавленную стоимость. Об этом сказал журналистам заместитель министра по налогам Сахиб Алекперов, сообщает Trend с мероприятия.

По словам Алекперова, в целом, сегодня существует мировая практика применения дифференцированного НДС, в связи с чем минналогов всерьез рассматривает вопрос ее применения в Азербайджане.

Тем не менее, отметил замминистра, в связи с незавершенностью полного учета налогоплательщиков задача внедрения подобной ставки становится сложной в силу неизбежности в таких условиях ряда проблем и нарушений.

«Тем не менее, вопрос применения дифференцированной ставки НДС может найти свое решение уже в ближайшем будущем» - подытожил Алекперов.

Отметим, что на сегодняшний день ставка НДС в Азербайджане составляет 18 процентов.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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