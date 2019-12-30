Итоговые показатели банковского сектора Азербайджана за 2019 год

БАКУ /Trend/ - В 2019 году в финансовом секторе по многим показателям, таким как расширение кредитного портфеля банковского сектора, рост прибыли, активов и вкладов, балансового капитала, а также снижение внешнего долга был зафиксирован значительный рост в сравнении с прошлым годом, сообщает Trend со слов аналитика Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Масумы Талыбовой.

Так, по итогам первых 10 месяцев 2019 года активы по сравнению с прошлым годом выросли на шесть процентов, а кредитные вложения - на 11 процентов. Чистая прибыль банковского сектора выросла вдвое относительно аналогичного периода в 2018 году. Другим примером оживления в банковском секторе является рост клиентской базы. Так, наблюдается рост числа клиентов банков на 25 процентов и счетов клиентов на шесть процентов. В то же время, в совокупном объеме депозитов, который достиг 23,5 миллиарда манатов, наблюдался рост на семь процентов. При этом рост объема вкладов среди физических лиц вырос на пять процентов. Эти показатели свидетельствуют о том, что проведенные реформы повысили доверие к банковскому сектору. Это, в свою очередь, приводит к развитию банков. Неслучайно реформы привели к усилению банковского сектора и с точки зрения инфраструктуры. Так, наряду с ростом числа филиалов банков и банкоматов, в финансово-банковском секторе наблюдается рост числа работников на 10 процентов.

Правильное проведение денежно-кредитной политики, восстановление стабильности маната привели к росту доверия к национальной валюте и ускорению процесса дедолларизации. Так, удельный вес маната в составе депозитов достиг самого высокого уровня за последние годы, составив 37 процентов.

Проведенные под руководством Президента в текущем году комплексные реформы привели к таким результатам, как повышение уровня капитализации и ликвидности, совершенствование системы управления, изменение законодательства в соответствии с необходимыми и позитивными глобальными тенденциями, развитие цифровизации, высокая оценка финансово-банковской системы страны на мировой арене. Реформы также внесли свой вклад в макро-экономическое развитие страны.

Сегодня стратегические валютные резервы Азербайджана впятеро превышают внешний долг. Еще одним доказательством макроэкономической стабильности является снижение инфляции до 2,6 процента. На фоне указанных реформ текущее состояние сектора и предпринятые шаги на пути экономического развития позволяют прогнозировать устойчивость макроэкономической стабильности страны и реализацию экономического потенциала Азербайджана, который в ближайшее время может сравниться с ведущими странами мира.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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