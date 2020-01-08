Кабмин: Субсидирование затронет все сферы сельского хозяйства

БАКУ/Trend/ - Изменения, внесенные решением об оптимизации механизма предоставления субсидий, предусматривают стабильность, устойчивость и простоту выдачи субсидий, сообщает Trend со ссылкой на Кабинет министров.

Так, в соответствии с предыдущим механизмом, на каждый сельскохозяйственный продукт субсидии выделялись отдельно и по каждой субсидии, по мере необходимости, выписывались разовые распоряжения. Например, подписано распоряжение по растениеводству и фермеру выплачивалась единовременная субсидия в размере 100 манатов на один гектар. Аналогично выписывались отдельные распоряжения для животноводства, пчеловодства и рыбоводства. Табаководство и хлопководство вообще не входило в этот список.

После утверждения единого правила, наряду с подписанием отдельного распоряжения, устраняется необходимость в подписании нового и, наконец, вводятся субсидии для производства табака и хлопка-сырца. Другими словами, устраняется необходимость в подписании одних и тех же распоряжений в каждой области. В результате создается одноразовый механизм, охватывающий все сферы, единая система регуляторного характера, устраняется дублирование.

В соответствии с данным решением формируется новый, более стабильный и более эффективный механизм выдачи пластиковых карт.

До сих пор трехлетние пластиковые карты с субсидиями выдавались только производителям растениеводства, включая разведение табака и хлопка. Новое правило предусматривает выдачу трехлетних пластиковых карт для выплаты субсидий фермерам, занятым не только растениеводством, но и животноводством. Это обеспечивает стабильность и простоту государственной поддержки работников фермерских хозяйств.

Третий важный момент заключается в том, что до этого фермеры обращались за получением пластиковых карт в министерство сельского хозяйства и финансов, то есть в две инстанции, по отдельности. Теперь же они будут обращаться только в одну инстанцию - Агенство по аграрному кредитованию и развитию при министерстве сельского хозяйства.

Таким образом новое единое правило:

- создает регуляторные механизмы государственной поддержки работников хлопководства, табаководства и животноводства;

- усиливает государственную поддержку сельского хозяйства;

- формирует стабильный и легко предсказуемый механизм государственной поддержки;

- упрощает порядок оформления в процессе субсидирования;

- позволяет фермерам составлять четкий, долгосрочный бизнес-план на срок до трех лет.

- снижает инвестиционные риски в производство продукции сельского хозяйства.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

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