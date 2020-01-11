Бакинская фондовая биржа проведет очередное размещение облигаций минфина

11 января 2020 09:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 14 января пройдет аукцион по размещению процентных среднесрочных манатных облигаций министерства финансов Азербайджана на общую сумму 15 миллионов манатов, сообщает в субботу Trend со ссылкой на сообщение биржи.

На аукционе будут предложены облигации номиналом 100 манатов и сроком обращения 728 дней с доходностью в 6,5 процента.

Сроки оплаты процентов по облигациям - 14 июля 2020 года, 12 января 2021 года, 13 июля 2021 года и 11 января 2022 года.

Андеррайтером по выпуску государственных облигаций министерства финансов является инвестиционная компания Pasha Kapital.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

Twitter: @eldarjanashvili

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