AFB Bank запускает скидочную кампанию для сотрудников Госкомтаможни

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский корпоративный банк AFB Bank запускает скидочную кампанию для сотрудников Государственного таможенного комитета с выгодными предложениями для специалистов различного профиля.

Скидочная кампания, организованная по случаю профессионального праздника сотрудников Государственного таможенного комитета, пройдет 16-23 января. В рамках кампании сотрудникам таможни, получившим кредит, будет предоставлена двухпроцентная скидка (минимальная годовая процентная ставка не менее 16 процентов) на годовую процентную ставку. Отметим, что комиссия по обналичиванию не будет применяться к получателям кредитов.

Срок кредита наличными составляет от 3 до 48 месяцев, а максимальная сумма кредита - 20 000 манатов.

В настоящее время одна из ведущих финансовых учреждений страны, функционирующая с 11 филиалами и пятью отделами, AFB Bank начал свою деятельность в феврале 2009 года. Подробнее о постоянно обновляемых услугах вы можете узнать на сайте, в call-центре (1545) или на страницах банка в различных социальных сетях.

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