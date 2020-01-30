Среднемесячная сумма ипотеки в Азербайджане побила исторический рекорд по стране

30 января 2020 17:42 (UTC+04:00)

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