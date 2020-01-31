Глава ЦБА: Экономика Азербайджана справится с рисками, вызванными эпидемией в Китае

31 января 2020 12:29 (UTC+04:00)

Баку/Trend/ - Экономика Азербайджана готова уменьшить риски, связанные с угрозой коронавируса.

Об этом, как сообщает Trend с мероприятия, сказал журналистам на пресс-конференции посвященной изменению учётной ставки председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов

По словам Рустамова, правительством проведена серьезная работа в направлении противостояния внешним вызовам. Так, бюджет Азербайджана рассчитан исходя из цены на нефть на уровне 55 долларов за баррель, что является достаточно рациональным подходом, сводящим внешние риски к минимуму и практически гарантирующим годовой профицит от разницы цен.

В любом случае, заявил председатель Центробанка, сильная стратегическая валютная база готова успешно противостоять самым серьезным внешним вызовам.

Отметим, что в результате распространения нового коронавируса nCoV2019 в Китае, являющимся крупнейшим импортёром мировой нефти, цены на нефть стали стремительно падать, падение цен с седьмого января по сегодняшний день составляет 18,3 процента - с 71 до 58 долларов за баррель.

Напомним, сегодня в Центральном банке проходит пресс-конференция, посвященная изменению учётной ставки в Азербайджане

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

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