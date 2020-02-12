Безналичные платежи в Азербайджане будут увеличиваться на 7% ежегодно

БАКУ/Trend/ - Количество безналичных платежей способно увеличиваться в Азербайджане ежегодно минимум на семь процентов.

Как сообщает во вторник Trend с мероприятия, об этом на форуме VISA Cashless: Driving the future сказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы.

По словам Гасымлы, в абсолютном значении объем безналичных платежей может быть увеличен минимум на 17 миллиардов долларов в год.

Исполнительный директор центра отметил, что, согласно прогнозам, в Азербайджане удельный вес денежных платежей сократится с 74 до 40 процентов, что является одним из ключевых элементов тесного взаимодействия внутри банковской системы и последние решения, принятые Президентом Азербайджана в направлении цифровой поддержки, поощряют взаимодействие в данной системе.

"Я думаю, что в будущем будет осуществлен существенный толчок к дальнейшему улучшению финансовой модели. На сегодняшний день у нас есть много различных инструментов для обеспечения стабильности роста финансовых платежей и развития электронной коммерции" - сказал Гасымлы.

Напомним, сегодня в Баку проходит первый в Азербайджане форум VISA Cashless: Driving the future, организованный при поддержке Центрального банка Азербайджана(ЦБА), Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана(ЦАЭРКА), портала "Азэкспорт" и некоторых частных новостных агентств, включая Trend. На форуме участвуют представители платежной системы VİSA, ЦБА, ЦАЭРКА, а также эксперты в финансовом секторе.

(Автор: Эльдар Джанашвили)