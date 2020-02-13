БАКУ/Trend/ - Грузия добилась значительных успехов в повышении конкурентоспособности своей экономики, рассказали Trend в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

"В 2018 году Грузия вошла в топ-10 стран в рейтинге Всемирного банка "Легкость ведения бизнеса". Это достижение подчеркивает продолжающиеся усилия правительства Грузии по созданию хорошо функционирующих институтов, поддерживающих экономический рост", - говорится в сообщении ОЭСР.

По оценкам организации, прогресс в обеспечении исполнения контрактов, защите прав собственности и реализации инициатив электронного правительства помогают Грузии реализовать свой экономический потенциал.

"Несмотря на впечатляющий прогресс, предстоит еще проделать большую работу. Высокий уровень бедности и безработицы в сельской местности наряду с серой экономикой (по оценкам МВФ, составляющей 53 процента ВВП) подрывают потенциал роста Грузии", - заявила организация.

Как уже отмечалось, с точки зрения институциональной основы, правовая основа законодательства о конкуренции остается недостаточно развитой, что исключает равные условия для всех участников экономической деятельности.

"Предоставляя руководящие указания и оценку, ОЭСР продолжает оказывать поддержку правительству Грузии в разработке и реализации реформ, улучшающих деловую среду, особенно для малого и среднего бизнеса. Многое еще можно сделать в таких областях, как образование, чтобы сделать рост более инклюзивным", - сообщили представители организации.

Организация экономического сотрудничества и развития является межправительственной экономической организацией с 36 странами-членами, основанной в 1961 году для стимулирования экономического прогресса и мировой торговли.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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