Студенты Бакинского инженерного университета получили Smart Student Card

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана при поддержке Министерства образования, Mastercard и Kapital Bank презентовал Smart Student Card студентам Бакинского инженерного университета.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана, акция была проведена в рамках «Государственной программы расширения цифровых платежей в Азербайджане на 2018–2020 годы», утвержденной Указом Президента № 508 от 26 сентября 2018 года.

Первый заместитель председателя Центрального банка Алим Гулиев сказал, что проект важен с точки зрения инновационных приложений в системе образования, отметив, что проект Smart Student Card предоставляет молодым людям большие возможности для активного использования самых современных платежных решений, а также играет важную роль в воспитании нового поколения современной платежной культуры и содействует развитию экосистемы цифровых платежей в стране.

Отметив, что проект предоставит более широкий доступ к рынку для молодежи, Алим Гулиев призвал молодежь принять активное участие в построении безналичного общества в стране.

Подчеркивается, что учащиеся будут получать стипендии на свои студенческие смарт-карты и осуществлять с ними любые платежи в стране и за рубежом. Родители, проживающие в регионах, смогут легко переводить деньги своим детям. Студенты также смогут использовать смарт-карты для доступа в университеты, библиотеки и читальные залы.

Было отмечено, что использование этих карт станет важной поддержкой для формирования нового поколения студентов с современной культурой оплаты и развития экосистемы цифровых платежей в стране. В будущем Smart Student Card будет функционально расширяться и использоваться в общественном транспорте и других службах.

В конце презентации 20 студентам первого курса университета были вручены Smart Student Card.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)