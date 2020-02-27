МВФ и ВБ примут решение относительно формата весенней сессии на фоне вспышки коронавируса

Финансы 27 февраля 2020 07:45 (UTC+04:00)
МВФ и ВБ примут решение относительно формата весенней сессии на фоне вспышки коронавируса

Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк (ВБ) в ближайшее время примут решение относительно формата проведения на фоне вспышки коронавируса ежегодной весенней сессии своих руководящих органов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном в среду заявлении МВФ.

"Руководство Всемирного банка и Международного валютного фонда внимательно следит за распространением COVID-19. <...> Мы ожидаем, что решение об объеме и масштабах весенней сессии будет принято в ближайшие дни", - отметили в фонде. Сессия руководящих органов МВФ и ВБ, в которой принимают участие руководители центральных банков, министры финансов и политики со всего мира, должна пройти в Вашингтоне 13-19 апреля.

По данным агентства Reuters, которое ссылается на свои источники, в руководстве МВФ и ВБ растет обеспокоенность в связи с распространением нового коронавируса. Оно рассматривает вопрос о сокращении масштабов весенней сессии, а также возможность ее проведения с помощью интернета. Источники агентства подчеркивают, что говорить об отмене сессии преждевременно, но руководство обеих организаций рассматривает ряд вариантов изменения ее формата. Как указывает Reuters, многое зависит от усилий по сдерживанию вируса в ближайшие дни и недели. В МВФ и ВБ рассматривают, в частности, сокращение количества встреч, ограничение размера делегаций различных стран, которые отправятся в Вашингтон, а также возможность "проведения виртуальных конференций".

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 42 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2744 летальных исхода, выздоровели более 32,4 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,4 тыс.

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