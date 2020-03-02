Азербайджанские аналитики: цены на нефть вырастут до $57

БАКУ/Trend/ - Нефть на энергетических биржах вновь начала дорожать и прогнозируется, что цена барреля европейской нефти марки Brent, которая за последние две недели снизилась на 18 процентов (до 49 долларов за баррель), в ближайшей перспективе может начать расти и достичь 57 долларов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в еженедельной сводке азербайджанской инвестиционной компании InvestAZ.

На динамику цен также повлияют важные фундаментальные данные о запасах нефти и бензина в США, которые будут обнародованы в среду в 19:30 по бакинскому времени.

Аналитики InvestAZ представили также данные о ситуации на международных финансовых рынках и краткосрочные прогнозы.

Евро

На фоне экономических последствий коронавируса на международных валютных биржах в субботу Китай обнародовал предварительные негативные показатели. В результате сформировавшихся текущих ожиданий курс EUR/USD начал снижаться и снова может подешеветь до 1,09 доллара, если он останется ниже отметки в 1,11 доллара.

С данной точки зрения, на этой неделе в центре внимания будут важные фундаментальные показатели деловой активности в промышленном и сервисном секторах США и еврозоны. Важную роль также сыграют показателии инфляции из еврозоны во вторник в 14:00 и показатели рынка труда в пятницу в 17:30. Это также увеличивает вероятность снижения процентных ставок в других странах и ФРС.

Британский фунт стерлингов

Курс GBP/USD также находится под давлением ожиданий, что торговые переговоры между Великобританией и ЕС пройдут в условиях жестких заявлений. Согласно анализу, если цена одного фунта останется ниже 1,29 доллара, то может подешеветь и до 1,26 доллара.

Турецкая лира

Лира продолжает дешеветь, и анализ дает основания предположить, что курс USD/TRY может подорожать до 6,33 лиры за доллар.

В центре внимания инвесторов окажутся показатели инфляции в Турции во вторник в 11:00.

Золото

Наличие в мире политических и экономических рисков приводит к тому, что спрос на золото на рынках цветных металлов остается актуальным. Так, рост цены за унцию ожидается до отметки 1 658 долларов (53,3 доллара за грамм).

Внимание: Вышеизложенные данные носят полностью рекомендательный характер. Операции по этому виду деятельности входят в группу высокого риска, и ЗАО InvestAz, исходя из вышесказанного, не несет никаких обязательств по осуществляемым инвестиционным операциям.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)

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