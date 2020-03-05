Планируется запуск новых проектов в сфере энергетики, логистики, недвижимости и производства в Грузии

БАКУ/Trend/ - Планируется запуск новых масштабных инвестиционных проектов, особенно в области энергетики, логистики, недвижимости и производства в Грузии, которые будут способствовать увеличению прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в течение следующих нескольких лет в стране, рассказали Trend в агентстве "Производи в Грузии".

"Мы ожидаем, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе действующие инвесторы продолжат реинвестирование в Грузию, что будет способствовать стабильному притоку ПИИ в страну", - сказали представители агентства.

По данным источника, в долгосрочный период приоритетом правительства Грузии является привлечение качественных инвестиций в реальные секторы экономики, осуществление инвестиций в высокотехнологичные отрасли и передача знаний и технологий.

Поэтому, по словам агентства, правительство предпринимает активные шаги по привлечению инвестиций в секторы с высокой добавленной стоимостью, что будет способствовать ускорению чистого экономического роста, обусловленного экспортом, и снижению внешней уязвимости.

"Следовательно, важно увеличить не только объем ПИИ, но и долю иностранных инвестиций, основанных на передаче качества, высоких технологий и знаний, в общем объеме ПИИ", - сказали представители агентства.

Как отметило агентство, правительство Грузии активно работает над повышением осведомленности о Грузии как о выгодном рынке для компаний во всем мире, будь то выход на региональный, европейский или более крупные азиатские рынки.

Отметим, что прямые иностранные инвестиции в Грузию во втором квартале 2019 года составили 187 миллионов долларов, что на 53,7 процента меньше скорректированных данных во втором квартале 2018 года.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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