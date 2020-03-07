Торговый оборот Китая за январь и февраль упал до $591,9 млрд
Внешний товарооборот Китая за январь и февраль текущего года сократился на 11%, составив 591,9 млрд долларов. Об этом сообщило в субботу Главное таможенное управление КНР.
Как следует из данных, опубликованных на сайте ведомства, экспорт страны уменьшился в годовом исчислении на 17,2% и составил 292,4 млрд долларов. Импорт сократился на 4%, до отметки 299,5 млрд долларов.
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