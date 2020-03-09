Аналитики Азербайджана: Цена золота скорректировалась, но продолжит расти

БАКУ/Trend/ - Цена унции золота на биржах цветных металлов начала коррекцию после того, как достигла 1 700 долларов (54,8 доллара за грамм). Согласно анализу, если цена останется выше 1642 доллара (52,8 доллара за грамм), возможно дальнейшее подорожание.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в еженедельной сводке азербайджанской инвестиционной компании InvestAZ.

Аналитики InvestAZ представили также данные о ситуации на международных финансовых рынках и краткосрочные прогнозы.

Нефть

Цена барреля нефти марки Brent на энергетических биржах упала до 31 долларов за баррель, и, по прогнозам, продолжит дешеветь, пока остается ниже отметки в 37 долларов за баррель.

Основной причиной, повлиявшей и продолжающей влиять на спуск цен является неспособность Саудовской Аравии и России договориться между собой о дальнейшем сокращении добычи нефти в борьбе с добычей дешевой сланцевой нефти на рынке на фоне истечения срока всех соглашений в конце месяца.

Евро

Евро продолжает расти в преддверии обнародования Европейским Центральным банком в четверг процентного решения на международных валютных биржах. В то время как риски в мировой экономике растут, банк может еще больше смягчить свою политику для поддержки экономики еврозоны, а это, в свою очередь может повлиять на то, что евро вновь начнет дешеветь.

С этой точки зрения, на текущей неделе в центре внимания будут важные показатели экономического развития из еврозоны во вторник в 14:00.

Британский фунт стерлингов

Британский фунт также продолжает свой рост в преддверии обнародования правительством Великобритании в среду нового бюджета. Курс GBP/USD до нового бюджета, который правительство Великобритании объявит в среду, продолжает дорожать. В тот же день в 13:30 будут опубликованы показатели экономического развития, промышленного производства и товарооборота, что также повлияет на изменения валюты.

Турецкая лира

Лира продолжает дешеветь, и анализ дает основания полагать, что курс USD/TRY может проскочить отметку 6,2 и подняться до 6,25 лиры за доллар.

Внимание: Вышеизложенные данные носят полностью рекомендательный характер. Операции по этому виду деятельности входят в группу высокого риска, и ЗАО InvestAz, исходя из вышесказанного, не несет никаких обязательств по осуществляемым инвестиционным операциям.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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