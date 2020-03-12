В регионах Азербайджана стартовали мобильные аграрные услуги (ФОТО

БАКУ /Trend/ - Министерство сельского хозяйства Азербайджана начало предоставлять населению в регионах мобильные услуги на оснащенных по последнему слову техники микроавтобусах, сообщает Trend со ссылкой на Минсельхоз.

Первая аграрная мобильная служба была организована в селе Талистан Исмаиллинского района, в ходе которой 200 фермеров, зарегистрированных в Электронной сельскохозяйственной информационной системе (EKTIS), оформили земельные и посевные документы, получили «карты фермеров».

Отмечается, что с завтрашнего дня в разных регионах одновременно будут запущены шесть микроавтобусов мобильных услуг при участии специалистов в области информационных технологий, волонтеров аграрного развития и сотрудников Государственного центра аграрного развития Азербайджана. Сами микроавтобусы оснащены системами «под ключ», современным компьютерным и интернет-оборудованием, необходимым для регистрации.

График мобильной службы будет организован на региональной основе, и фермеры будут своевременно проинформированы Госцентром аграрного развития об организации услуг.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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