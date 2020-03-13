В Азербайджане нет необходимости для конвертации маната в доллары

БАКУ/Trend/ - В настоящее время основная задача - регулировать спрос и панику на валютном рынке Азербайджана, сказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРКА) Вюсал Гасымлы, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦАЭРКА.

В 2014 году около 81 процента денежной массы в расширенном понимании (м3) выражалось в манатах, а в настоящее время этот показатель составляет 63 процента. Другими словами, удельный вес маната в денежной массе в 2014-2020 годах снизился почти на 30 процентов. Это значит, что сейчас меньше необходимости для конвертации манатов в доллары, чем в 2014 году.

Сравнивая текущие показатели доли наличных денег за пределами банков в расширенной денежной массе с аналогичным показателем 2014 года, мы в настоящее время наблюдаем большее снижение на 45 процентов. При расчетах с денежными агрегатами давление долларизации в настоящее время также значительно снизилось по сравнению с 2014 годом, поэтому правительству и Центробанку сейчас проще удовлетворить спрос на валютном рынке.

«Учитывая перспективу снижения импорта из Китая, Ирана и других стран в этом году, а также импорт монетарного золота в прошлом году, мы также можем прогнозировать, что для нужд импорта потребуется меньше валюты, чем в прошлом году», - сказал дирректор ЦАЭРКА.

Также Гасымлы отметил, что валютные резервы ЦБА выполняют только макроэкономические функции "стабилизатора" и "подушки безопасности".

Отметим, что на этой неделе валютные торги, проводимые в ЦБА, прошли совместно с Государственным нефтяным фондом, который планирует в этом году уже предложить на местный рынок 6,8 миллиарда долларов с нынешним курсом для трансфертов в бюджет и финансирования улучшения жилищных условий переселенцев.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)