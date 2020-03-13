Продление полного страхования вкладов целесообразно для экономики Азербайджана- Центр АЭРК

БАКУ /Trend/ - Продление срока действия закона ”О полном страховании вкладов" является целесообразным с точки зрения продолжения позитивной тенденции роста вкладов в Азербайджане, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана (ЦАЭРКА)

В Центре объясняют, что обсуждаемое сегодня продление полного страхования вкладов еще на девять месяцев устраняет лимиты в объеме застрахованных вкладов и распространяется на депозиты любого объема. Согласно закону ”О полном страховании вкладов", вклады в банках, входящих в список членов Фонда страхования вкладов (а таковыми на сегодня являются все банки, действующие в Азербайджане), полностью застрахованы, с учетом установленной Попечительским советом Фонда финансовой стабильности процентной ставки , которая составляет 3 процента в иностранной валюте и 15 процентов в национальной.

При отсутствии полного страхования, вклады бы были застрахованы частично и компенсация могла бы быть выплачена только в размере суммы лимита, который определен законом в Азербайджане в размене в 30 тысяч манат. То есть застрахованными считались бы только вклады до 30 тысяч манатов.

Анализы показывают, что ожидания, связанные с законом, оправдались и после вступления в силу этого документа доверие к банкам возросло из-за значительного снижения рисков, в результате чего банковские вклады физических лиц в Азербайджане вновь начали увеличиваться: в октябре прошлого года они выросли до максимальных за последние четыре года объема - на 8,8 миллиарда манатов.

Сравнивая объемы вкладов, с 2016 года можно наблюдать тенденцию роста. Так, по сравнению с предыдущим годом, в 2017 году был зафиксирован рост на 1,5 процента, в 2018 году - на 10,8 процента, в 2019 году – еще на 3,1 процента. С точки зрения продолжения позитивной тенденции роста целесообразным можно считать продление срока действия этого закона.

(Автор: Эльдар Джанашвили)