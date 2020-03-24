Экспорт продукции Азербайджана вырос

БАКУ/Trend/ - В январе-феврале 2020 года Азербайджан экспортировал продукцию на общую сумму в 3,25 миллиарда долларов США, что на 3,1 процента больше показателя аналогичного периода 2019 года, сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

За месяц объем экспорта увеличился в полтора раза, а темпы годового роста вернулись к норме 2019 года.

Доля госсектора в экспорте составила 1,8 миллиарда долларов, что делает около 55,6 процента от всего объема. Доля же частного сектора – 1,44 миллиона долларов, или 44,3 процента, от всего объема. На долю физических лиц пришлись оставшиеся 5,1 миллиона долларов.

Всего Азербайджан экспортировал 1581 и импортировал 5 780 видов товаров, проведя внешнеторговые операции со 144 странами-партнерами. Больше всего за январь-февраль 2020 года Азербайджан экспортировал нефть и нефтепродукты, электроэнергию, фрукты и овощи, а также продукты химической промышленности.

Список ТОП-5 экспортируемых Азербайджаном товаров по суммарной стоимости:

Наименование товара Январь-февраль 2020 года Январь-февраль 2019 года Количество Стоимость (тыс. $) Количество Стоимость (тыс. $) Сырая нефть и продукты сырой нефти, тонны 5 679 384.28 2 727 328.79 5 781 785.43 2 603 955.57 Нефтепродукты, полученные из битумных пород и нефти, помимо сырых продуктов; Продукты, содержащие нефть или нефтепродукты с массой 70% или более, тонн 146 862.56 65 417.92 92 568.16 48 501,43 Электрическая энергия, тыс. к/ч 374 631.85 17 847.54 701 931.71 30 471.20 Фрукты и овощи, тонны 62 966.44 75 556.37 79 114.66 75 972.49 Химическая промышленность, тонны 99 649.16 13 895.67 55 427.09 12 598.13

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)

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